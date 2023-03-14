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НовостиПроисшествия14 марта 2023 8:30

Прогноз погоды в Якутске на среду, 15 марта

Днем в городе ожидается небольшой снегопад
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Днем 15 марта в Якутске температура воздуха составит до -4 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью умеренный, днем небольшой снег, ветер ночью северный, днем юго-восточный 2-7 м/с, ночью порывы 7-12 м/с. Ночью -11-13°, днем -4-6°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -7 градусов, северный ветер 4 м/с.

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