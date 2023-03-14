Учителя-добровольцы из Якутии поедут в апреле на Донбасс для работы в школах

Донецк. Разрушенное здание школы №33 Фото: Виктор Гусейнов

В апреле текущего года группа учителей-добровольцев из Якутии поедет на освобожденные территории Донбасса для работы в школах, сообщает якутское отделение партии «Единая России».

Отмечается, что там ощущается большая нехватка педагогов. Из республики в командировку поедут учителя русского языка, литературы, истории и обществознания.

Инициатором идеи стал координатор всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) по Дальнему Востоку Василий Попов. Он же возглавит группу.

Идея получила поддержку главы Якутии.

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