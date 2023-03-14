Житель Якутии, сидя в исправительной колонии, обокрал 54 граждан почти на миллион рублей

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Житель города Мирного 27 лет, отбывая срок в исправительной колонии Приморского края за мошенничество, обманом похитил у 54 граждан свыше 912 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Мужчина с июня по октябрь 2022 года размещал на двух популярных интернет-сервисах фиктивные объявления о сдаче в аренду квартир во Владивостоке и Якутске по ценам ниже рыночных. Фотографии помещений брал у других пользователей ресурсов. Интересующимся клиентам говорил, что он владелец жилья, и просил перевести предоплату. А после получения денег переставал выходить на связь.

После того как о его «работе» стало известно правоохранителям, «арендатора» этапировали в Якутск.

Якутянин признал свою вину и рассказал, что потратил деньги на спортивные ставки и личные нужды.

Заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ — мошенничество.

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