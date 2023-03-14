Якутские бойцы СВО во время отпуска проходят курсы операторов беспилотников

фото: пресс-служба правительства Якутии

Часть вернувшихся в Якутск бойцов СВО успешно проходит обучение управлению дронами, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Получив новую военно-учетную специальность, они будут ощутимо помогать подразделению решать боевые задачи рассказала на брифинге руководитель «горячей линии» по вопросам мобилизации Мария Винокурова. По ее словам, республика старается снабжать их дронами сразу после прохождения обучения.

С начала 2023 года на «горячую линию» 122 этого поступило более 7,3 тысяч звонков. На прошлой неделе чаще всего задавали вопросы, касающиеся снабжения, отпусков и поддержки семей военнослужащих, отметила Мария Винокурова.

Недавно у региональной службы 122 появилась возможность переводить обращения на горячую линию Министерства обороны РФ. Также с прошлой недели россияне могут самостоятельно дозвониться в Минобороны на «горячую линию» по вопросам СВО по новому номеру телефона: 117.

Узнать о полагающихся мерах поддержки военнослужащим можно следующими способами:

1. Позвонить по бесплатному номеру круглосуточной горячей линии 122 доп. 1 (для других регионов 8(4112)510-122). 2. Открыть справочник по мерам поддержки мобилизованным и их семьям на info.sakha.gov.ru 3. Воспользоваться помощником по мерам поддержки «Забота» на сайте e-yakutia.ru 4. Воспользоваться телеграм-ботом @Yakutia_mobiliZacia_bot.

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