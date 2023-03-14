В Якутии единое пособие получили более 42 тысяч детей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на 10 марта 2023 года в Якутии единое пособие получили 42 809 детей и 1982 беременные женщины, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на управляющую отделением Социального фонда России по РС(Я) Марину Герман.

Всего семьям перечислено свыше 1,2 миллиарда рублей.

Управляющая напомнила, какие доходы учитываются при назначении пособия. Это заработная плата, премии, оплата оказанных услуг, пенсия, пособия, компенсации, стипендии, полученные алименты, проценты по счетам и вкладам и др.

А также какие не учитываются: выплаты на того же ребенка за прошлые периоды — единое пособие, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и др.

За какой период считают доходы. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев. Отсчет начинается за один месяц до даты подачи заявления. Т.е. если вы напишете заявление в марте 2023 года, будут считать доходы с февраля 2022 по январь 2023 года.

Как считать. Доходы всех членов семьи за указанные 12 месяцев нужно разделить на количество членов семьи. Вы можете рассчитывать на пособие, если доход на одного члена семьи выйдет меньше регионального прожиточного минимума на душу населения.

Отмечается, что правило о подтверждении объективных причин отсутствия дохода в расчетном периоде не распространяется на мобилизованных граждан и на граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, при условии ведения ими традиционного образа жизни.

Подробнее о назначении пособия можно найти на сайте Социального фонда России в разделе «Гражданам».

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