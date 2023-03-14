В Якутии в 2023 году внедрят школьное инициативное бюджетирование

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Якутии появится школьное инициативное бюджетирование — это значит, что ученики будут участвовать в распределении бюджета своих школ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Первыми новое направление опробуют восемь школ Якутска и Жатая. Это СОШ №2, 7, 30, гимназия «Айыы Кыhата», ЯГКГ, Хатасская СОШ, а также СОШ №1 и №2 поселка Жатай.

Подготовка образовательных учреждений к внедрению этой практики прошла в декабре прошлого года при участии Минфина Якутии и Научно-исследовательского финансового института Минфина России.

Проект входит в программу поддержки местных инициатив. Всего в текущем году по ней реализуют 291 проект в 25 районах республики из 483 поступивших заявок. Общая стоимость проектов составила 805,6 миллиона рублей, дополнительное софинансирование — 244,1 миллиона рублей.

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