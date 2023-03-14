Оштрафован руководитель компании, не выполнившей в срок ремонт дороги в Ленском районе

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии
В Ленском районе осужден гендиректор ООО «Арман» за нарушение госконтракта, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В июне 2022 года компания заключила госконтракт с Управлением автодорог Якутии. «Арман» взял на себя ответственность за ремонт на участке дороги «Умнас» в Ленском районе до 20 ноября 2022 года.
Проверка установила, что в срок дорожники не уложились. В общей сложности они не выполнили 59 видов работ на общую сумму более 41 миллиона рублей.
Заказчику и подрядчику прокуратура внесла представление об устранении нарушений. На генерального директора компании было заведено дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств по контракту с причинением существенного вреда интересам общества и государства).
По результатам рассмотрения руководитель организации привлечен к ответственности и штрафован в размере 2 млн рублей.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
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