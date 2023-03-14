Оштрафован руководитель компании, не выполнившей в срок ремонт дороги в Ленском районе

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

В Ленском районе осужден гендиректор ООО «Арман» за нарушение госконтракта, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В июне 2022 года компания заключила госконтракт с Управлением автодорог Якутии. «Арман» взял на себя ответственность за ремонт на участке дороги «Умнас» в Ленском районе до 20 ноября 2022 года.

Проверка установила, что в срок дорожники не уложились. В общей сложности они не выполнили 59 видов работ на общую сумму более 41 миллиона рублей.

Заказчику и подрядчику прокуратура внесла представление об устранении нарушений. На генерального директора компании было заведено дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств по контракту с причинением существенного вреда интересам общества и государства).

По результатам рассмотрения руководитель организации привлечен к ответственности и штрафован в размере 2 млн рублей.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.