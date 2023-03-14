Житель Алданского района получил срок за гибель пассажира в ДТП

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

30-летний житель Алданского района осужден за нарушение правил дорожного движения, из-за которого погиб человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Подсудимый не справился с управлением, и его автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажир скончался от полученных травм. По этому факту было проведено расследование по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также на 2,5 года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями.

Приговор не вступил в законную силу.

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