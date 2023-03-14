В Якутске мужчина украл из магазина женскую куртку

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В дежурную часть отдела полиции поступило заявление о краже женской куртки в одном из магазинов Якутска, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что к хищению верхней одежды причастен 34-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя. Схватил первую приглянувшуюся женскую куртку и скрылся.

Стоимость товара — 14 580 рублей. Похищенное вор сбыл за две тысячи рублей случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража.

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