В Якутии директор школы обвиняется в присвоении более 300 тысяч рублей

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Перед судом в Вилюйском районе предстанет 38-летний директор местной школы, которому вменяют присвоение денег с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, обвиняемый составил подложные документы о фиктивном трудоустройстве супруги своего знакомого. Таким путем он похитил 303 тысяч рублей.

Против него заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Прокурор Вилюйского района утвердил обвинительное заключение по делу и направил его в суд.

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