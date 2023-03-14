Плановые отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 14 марта Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 14 марта, по ряду адресов Якутска временно прервется подача электричества, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

09.00-15.00 – ул. 50 лет Советской Армии 31-122/1, ул. Бабушкина (частично), ул. Р.Зорге 1-15/2, ул. Беринга 44, 45, 49, 51/2, ул. Речников 36в, ул. Усть Мархинка, СОТ Прибрежный (частично), ул. 1-я Пристанская, ул. 2-я Пристанская, ул. Бабушкина 1-13, ул. 50 лет Советской Армии 25/3, 27, 27/1;

09.00-12.00 – ул. Ушакова 2-26, ул. Жорницкого 5-13, ул. К.Цеткин 14-43;

13.30-17.00 - переулок Базовый 65/2;

14.00-16.00 – ул. Короленко 19, 19/1, 21, 21/1, 25/1, ул. Шавкунова 72, 74, 80/2, 82, ул. Пушкина 19, 24, 28, 38, ул. Пояркова 20, 20а, 20/1, 20/2.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- холодной и горячей воды:

09.00-12.00 – ул. Лермонтова 102;

- холодной воды:

09.00-14.00 – ул. Халтурина 22, 26, 28, ул. Семилетки 2, 4, 4/1, ул. Верхоянская 11, 13, 15, 17, 19, ул. Дзержинского 53/5, 63, 54, ул. Якутская 9/1;

- теплоснабжения:

09.00-12.00 – ул. Челюскина 1, 1/1, 1/2, 1/2а, 1/5, 3/2, 5/1, 5/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 17/2, 19/1, 19/2, 25/2, 28/2, 37/6.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

- теплоснабжения:

10.00-12.00 – ул. Пионерская 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, ул. С.Данилова 16/1, 20, 22, 22/1, 24/1, ул. Космонавтов 2, 3/1, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 6/1, 7;

- горячей воды:

10.00-14.00 – ул. Автодорожная 42, 42/1, 42/2, 44, 44/1, 47/3, 47/2, 49/1, 51, 53, 55, 57.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» отключение газоснабжения:

09.00-16.00 - Вилюйский тракт 4 км. д. 2/5, 2/6, 2/6а, 2/7, 2/10, 2/12, 4/1, 4/8, 4/13а, 4/16, 4/20, 4/21, 4/24, 4/25, 6/1а, 6/2а.

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