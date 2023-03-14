Житель Якутии убил товарища, пытаясь его разбудить

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Перед судом предстанет житель Верхневилюйского района, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

По версии следствия, в декабре 2022 года в селе Верхневилюйск мужчина, будучи пьян, пытался разбудить спящего товарища. Но тот ударил его пустой бутылкой из-под водки. Это разозлило обвиняемого, и он, схватив нож, ударил приятеля один раз в ногу. Потерпевший скончался.

Поняв, что натворил, мужчина попытался скрыться. Однако полиция быстро установила личность преступника и его местонахождение. Злоумышленник был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Материалы направлены в суд.

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