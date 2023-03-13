Глава Якутии побывал в зоне СВО

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня приехал в зону проведения СВО. Он решил навестить отряд «Барс-2», набранный в республике, и передать им «подарки»: технику, экипировку и противодронные ружья.

«Это 4 квадроцикла "Сокол" с прицепами, модернизированные специально по просьбам наших бойцов. А также противодронные ружья, тепловизоры, дроны, прицелы, коллиматоры, рации, дополнительная экипировка и продукция якутской компании "Хоту Тент". Уверен, что все это поможет нашим бойцам и приблизит их к победе», – перечислил Николаев.

Он также отметил, что бойцы поблагодарили земляков за поддержку. Сам Николаев, в свою очередь, напутствовал солдат возвращаться с победой.

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