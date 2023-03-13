Глава Якутии передал военную технику бойцам на СВО

Фото: АГиП Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев во время рабочей поездки в ЛНР передал военнослужащим из республики добровольческого отряда «Барс-2» большую партию военной техники, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Добровольцам доставили четыре модернизированных квадроцикла «Сокол» повышенной проходимости с прицепами. Отмечается, что они были изготовлены специально с учетом пожеланий бойцов.

Также привезли средства наблюдения и шифрованной связи, продукцию компании «Хоту Тент» и дополнительную экипировку.

Встреча прошла с военнослужащими отряда «Барс-2» из Якутии и представителями территориальных опорных пунктов республики в зоне СВО.

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