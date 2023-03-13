В Якутии школьница попросила у женщины попить воды, а потом повредила ей глаз

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Следователи завели уголовное дело на 17-летнюю жительницу поселка Мохсоголлох в Хангаласском районе, сообщает СУ СК РФ по Якутии.

Девушка с компанией сверстников зимой находилась в подъезде жилого дома. Почувствовав жажду, она постучалась в одну из квартир и попросила у открывшей 45-летней хозяйки воды.

Женщина пригласила школьницу в коридор, принесла воды. Но девушка внезапно нанесла ей удар кружкой по лицу. Как указано в релизе «на почве внезапной ссоры». В результате хозяйка получила травму глаза. Что именно послужило причиной конфликта, предстоит установить следователям.

Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая помощь, а также с жалобой в правоохранительные органы. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования. На школьницу завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

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