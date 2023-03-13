Прогноз погоды в Якутске на вторник, 14 марта

Фото: читатель KP.RU

Днем 14 марта в Якутске температура воздуха составит до -6 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, в конце дня небольшой снег, ветер северо-восточный 2-7, днем 5-10 м/с. Ночью -23-25°, днем -6-8°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -12 градусов, ветер 1 м/с.

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