Прогноз погоды в Якутске на вторник, 14 марта

Фото: читатель KP.RU
Днем 14 марта в Якутске температура воздуха составит до -6 градусов, сообщает Якутское УГМС.
«Ночью преимущественно без осадков, в конце дня небольшой снег, ветер северо-восточный 2-7, днем 5-10 м/с. Ночью -23-25°, днем -6-8°», — говорится в прогнозе.
Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -12 градусов, ветер 1 м/с.
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