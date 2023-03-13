В Якутске более 200 ученых из России, Китая обсудят опасность таяния вечной мерзлоты

Фото: moya-planeta.ru

В Якутске пройдет международная конференция, посвященная изменениям климата и деградации вечной мерзлоты, сообщает пресс-служба Северо-Восточного федерального университета.

С 22 по 24 марта более 200 экспертов из России, Китая, Индии, США и Казахстана обсудят проблемы по теме и представят прогнозы климатических изменений.

Инициатором этого научного события является Якутия. По словам главы региона Айсена Николаева, у республики накоплен огромный опыт в изучении таяния мерзлоты и климатических изменений, которым готовы делиться. Он выразил уверенность, что исследователи смогут разработать систему мер, чтобы снизить риски для всех северных регионов.

В числе тем, которые рассмотрят эксперты, переноса загрязняющих веществ по мегатрансекте Китай-Якутия, рассказал заместитель ректора СВФУ Юрий Данилов.

Кроме исследователей в конференции будут участвовать представители органов власти, производственной сферы. Они планируют выработать рекомендации и планы по климатической адаптации.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.

Справка «КП – Якутии»:

Конференция «Изменения климата и деградация вечной мерзлоты» включена в План председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

Организаторы конференции – Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с правительством Республики Саха (Якутия). Оператор мероприятий председательства России в Арктическом совете – Фонд Росконгресс.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.