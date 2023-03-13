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НовостиОбщество13 марта 2023 3:08

Из-за метелей жителей Якутии просят воздержаться от поездок по Кобяйскому и Жиганскому районам

Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: Управление автодорог Якутии

Фото: Управление автодорог Якутии

Водителей предупреждают об опасности дальних поездок по двум районам Якутии.

По данным Управления автомобильных дорог республики, в Кобяйском и Жиганском районах ожидается усиление южного ветра в порывах до 15-20 м/с.

На фоне сильных метелей ведомство просит в ближайшие дни воздержаться от дальних поездок в по дорогам двух районов.

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