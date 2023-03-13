В Якутске 19-летний юноша обокрал в автобусе 12-летнюю девочку

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Якутска обратилась с заявлением о краже смартфона мать 12-летней школьницы, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Девочка уснула в маршрутном автобусе. И в это время кто-то обчистил ее карманы.

По горячим следам полиция установила личность похитителя — им оказался 19-летний юноша. Карманник заметил спящую школьницу и незаметно вытащил телефон из ее кармана. А потом вышел из автобуса.

Похищенный смартфон вернули хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража.

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