В Якутске сгорел частный дом, гараж и автомобиль

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

В понедельник, 13 марта, в 4 часа утра в частном секторе на окружной дороге в Якутске загорелся дом, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по республики.

К моменту прибытия пожарных строения полыхали открытым огнем. В результате были повреждены дом, гараж и автомобиль. Общая площадь пожара составила 160 кв.м. О пострадавших не сообщается.

Предположительно причиной происшествия стала неисправность газового оборудования. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 26 человек личного состава и 6 единицы пожарной техники.

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