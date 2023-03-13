В Ленском районе Якутии и.о. директора школы с родственницей воровала бюджетные деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленском районе состоялся суд над и.о. директора одной из сельских школ и ее родственницей, присвоившими бюджетные деньги, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Установлено, что женщина, поставленная руководить школой, фиктивно трудоустраивала знакомых в образовательное учреждение. Изготовляла подложные документы — приказы, табели учета рабочего времени. «Трудоустроенные» по факту не работали. Либо их «обязанности» выполняли другие лица.

Всего с 2018 по 2021 год и.о. директора как единолично, так и при пособничестве второй подсудимой присвоила более 860 тысяч рублей.

Кроме того, мошенническими действиями она завладела деньгами граждан на сумму более 138 тысяч рублей.

Главного организатора схемы признали виновной по ч. 3 ст. 160 (присвоение и растрата денежных средств с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). И приговорили к семи годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста.

Ее родственницу судили за пособничество по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Она получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.

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