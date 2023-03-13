Отключения света, воды и газа в Якутске на 13 марта Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В понедельник, 13 марта, по ряду адресов в Якутске временно приостановится подача электроэнергии, холодной воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00-17.00 – ул. Билибина 41/1-47/19, ДСК Победа, ул. Ф.Кона 4-55, ул. Котенко 18а-41, ул. Асямова 1-13, ул. Ногина 6-19;

09.00-13.00 - Сергеляхское шоссе 8 км, ДСК Дружба, переулок Тихий, ул. Сосновая, Кустук;

09.30-12.00 – ул. Притузова 6/1, ул. Чайковского 2;

13.00-17.00 – ул. Чусовского 1 по 49, ул. Новочусовского 23 по 46.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях холодной воды:

10.00-12.00 - Три Сосны 4, ул. Билибина 1/2, Вилюйский тракт 5 км. к1, мкр.Борисовка-3 1а, 1б, 1в, 1д, 2а, 2б, 2в, 2д, 3а, 3б, 3в, 3д, 4а, 4б, 4в, 5а, 5в, 6а, 7а, 8а;

11.00-15.00 - Вилюйский тр. 3км. 1 (ГИБДД).

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

13.00-17.30- Чернышевского 52 а, котельная магазина «Олук», ГРПШ- 57.

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