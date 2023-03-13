Шесть лет колонии строгого режима получил житель Якутии, воровавший в раздевалках спортклубов

Фото: Алиса ТИТКО

Уроженец села Майя Мегино-Кангаласского района приговорен в Якутске к шести годам колонии строгого режима за кражу и мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Мужчина воровал в раздевалках спортивных клубов деньги, банковские карты, золотые изделия, сотовые телефоны. В том числе в апреле прошлого года он, похитив банковскую карту и сотовый телефон одного потерпевшего, незаконно перевел себе его денежные средства.

Всего с 23 апреля по 9 мая 2022 года ущерб от его действий составил 350 тысяч рублей.

Кроме того, также в апреле 2022 года подсудимый разместил не соответствующее действительности объявление о продаже и доставке продуктов питания. На его уловку попалась жительница Якутска — женщина перевела ему 15 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.158, п. «в» ч.2 и п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ и ч.2 ст. 159 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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