В Якутии за сутки выявили 115 новых случаев коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 13 марта 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 51 заболевшего COVID-19. В Абыйском районе — 13 случаев, в Усть-Майском — 11, в Намском — девять, в Мирнинском — шесть, в Усть-Алданском — пять, в Кобяйском — четыре, в Мегино-Кангаласском, Томпонском — по три, в Олекминском, Чурапчинском — по два, в Алданском, Амгинском, Оймяконском, Среднеколымском, Сунтарском, Хангаласском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 473 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 780 961 тест.

В больницы республики за сутки госпитализированы три человека с ковидом, выздоровели 183.

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