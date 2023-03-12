Сотрудники Минпреда Якутии встретили военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО

Фото: Минпред Якутии

В аэропорту Якутска прошла очередная встреча бойцов, прибывших в отпуск из зоны специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минпреда республики.

В родную Якутию вернулись Александр из села Балыктаах Усть-Алданского района и Дмитрий из города Якутска. Они были мобилизованы в октябре 2022 года, проведут отпуск с родными.

Военнослужащих встретили первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Максим Карбушев и генеральный директор Фонда развития предпринимательства республики Петр Максимов. Они вручили якутские ножи от имени главы региона Айсена Николаева.

Александр и Дмитрий поблагодарили руководство республики за постоянную поддержку бойцов и членов их семей.

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