Ученые Якутии разрабатывают рекомендации по строительству жилья в Арктике

Село Оленек. Фото: ЯСИА

В Северо-Восточном федеральном университете готовят предложения по изменению правил о ГОСТов по строительству энергоэффективных домов в Арктической зоне Якутии, сообщает ТАСС.

По словам профессора Инженерно-технического института СВФУ, доктора технических наук Терентия Корнилова, поселения Арктики разбросаны на обширных территориях, они малочисленны и характеризуются высоким уровнем износа зданий.

– Для жилищного фонда арктических районов республики характерен высокий уровень износа зданий, 31,7% общей площади помещений имеют износ выше 65%. Из 1 771 многоквартирного дома действующим нормативным требованиям энергоэффективности отвечают всего 16, то есть менее 1%, – отметил он.

В якутской Арктике преобладает индивидуальное домостроение, основным материалом которого являются брус и бревна. Дома проектируют и строят по стандартам и нормам, которые применяют в центральных районах России. Такие дома отличаются низкой теплозащитой и, соответственно, требуют высоких затрат на теплоснабжение.

По словам ученого, главная проблема – доставка строительных материалов и техники. Из-за сложной логистики цена транспортировки становится сопоставима со стоимостью строительно-монтажных работ.

Склад завозимых в Арктику товаров в одном их торгово-логистических центров. Фото: tlc-yakutia.ru

Это заставляет задуматься о производстве местных стройматериалов, у Якутии, к примеру, есть богатые месторождения песка и щебня. Но на севере их разработка крайне затруднена.

– Производство бетона в Арктической зоне имеет свои сложности: если песчано-гравийная смесь имеется по руслам рек везде, то песок в чистом виде встречается редко, разработка карьеров песка и щебня является проблематичной. Поэтому после анализа месторождений было предложено организовать мелкосерийное производство стройматериалов с применением мелкого заполнителя в 6 из 13 арктических районов Якутии, – рассказал Терентий Корнилов.

С 2021 года в арктических районах строятся торгово-логистические центры (ТЛЦ), где не только продают завозимые товары первой необходимости по сниженным ценам, но и могут хранить и доставлять стройматериалы.

Сегодня в СВФУ проектируют энергоэффективный квартал для якутского села Оленек. Здесь планируется жилье для работников бюджетной сферы и приглашаемых в район молодых специалистов. Предполагается, что местные дома высокого класса энергосбережения (класс В). Это поможет снизить энергозатраты на отопление всего микрорайона.

Справка «КП»:

В Арктическую зону России включены 13 районов Якутии, в которых проживает 67,6 тысяч человек. С 1990 года население севера республики сократилось в 2,2 раза.

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