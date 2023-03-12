Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 марта 2023 2:32

Из-за непогоды закрыт автозимник в Усть-Майском районе

Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: Управление автодорог Якутии

Фото: Управление автодорог Якутии

С 12 марта временно запрещено движение по одной из сезонных дорог в Усть-Майском районе, сообщает Управление автодорог Якутии.

Речь идет об участке Усть-Мая — Белькачи.

– С 12 марта временно закрыт проезд для всех видов автотранспорта в связи с ухудшением погодных условий, – информирует ведомство..

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.