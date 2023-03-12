В Якутии в пожаре погиб мужчина

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Вечером субботы, 11 марта, загорелся жилой дом в поселке Витим Ленского района. Имущество удалось спасти, но есть один пострадавший, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Информация в пожарно-спасательную службу о возгорании двухквартирного дома по улице Спортивная поступила в 21:03. Через 7 минут на место происшествия прибыли пожарные. К моменту их приезда веранда была охвачена пламенем.

Благодаря оперативным действиям пожарных спасены жилой дом, гараж и соседнее жилое здание.

Огонь повредил 20 кв.м. веранды и прихожую в квартире. Общая площадь пожара 38 кв.м. Сообщается об одном пострадавшем, погиб мужчина 1968 года рождения.

Предположительной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию происшествия привлекались 18 человек личного состава и 3 единицы техники.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.