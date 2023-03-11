Для школьников Якутии проведут уроки гражданственности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Якутии пройдут уроки гражданственности «Россия и Крым - Мы вместе», приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На уроках детям расскажут об общности исторической судьбы народов, населяющих Крым, и народов России. Цель – укрепление у школьников ценностных ориентаций, основанных на приоритете прав и свобод личности, права наций на самоопределение, воспитание чувства гражданственности, патриотизма и толерантности.

Школьники узнают об истории Крыма, как части российской территории, о совместных героических страницах России и Крыма. За девять лет нахождения Крыма и Севастополя в составе России построены ключевые объекты инфраструктуры – Крымский мост, трасса «Таврида», энергетический мост, Таврическая и Балаклавская теплоэлектростанции.

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