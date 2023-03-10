В Якутске водители начали объезжать перекрытый перекресток Ленина по тротуару

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутске с 10 марта перекрыли перекресток проспекта Ленина и улицы Кулаковского. На дороге еще с вечера выставили бетонные заграждения, и многим водителям это не понравилось – как рассказали в ГИБДД, автомобилисты начали объезжать перекресток по тротуару.

«Данная ситуация создала определённые неудобства для проезда транспортных средств. При этом некоторые водители выбрали короткий путь, двигаясь по тротуару, создавая таким образом опасность для пешеходов. Данные водители были привлечены к административной ответственности», – сообщили в ГИБДД.

Отметим, что в прошлом году, при ремонте проспекта, также наблюдались похожие случаи. В полиции напомнили, что за такие выкрутасы водителей штрафуют на 2 тысячи рублей.

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