В Якутии женщина до смерти избила родного брата

Фото: СК Якутии

В Якутии следователи завели уголовное дело против жительницы села Дикимдя Горного района. 43-летняя женщина забила до смерти своего брата – она нанесла мужчине несколько ударов, и тот вскоре скончался.

Как рассказали в СК, брат находился дома у сестры, и та, из неприязни, нанесла ему несколько ударов в живот и спину. После этого женщина вернулась в свою комнату и легла спать, а мужчина скончался от травм внутренних органов.

После убийства якутянку задержали и доставили к следователю. Против нее заведено дело по статье об умышленном причинении тяжких телесных, которые повлекли смерть по неосторожности.

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