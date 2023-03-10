В «Сахатранснефтегазе» назвали лучшие и худшие УК и ТСЖ Якутска

Фото: мэрия Якутска

Компания «Сахатранснефтегаз» опубликовала список лучших и худших УК и ТСЖ по показателям платежной дисциплины. Неплательщики-якутяне уже задолжали, в сумме, более 12 миллионов рублей за поставки газа. Самым нерадивым в итоге оказался ТСЖ «На Кирова» – ее жильцы задолжали газовикам более 3 миллионов рублей.

Второе место антирейтинга заняла ООО УК «Теплый ключ» с долгом более 2,5 миллионов рублей. Третью строчку занял ТСЖ ООО УК «Цветков» с долгом больше 2 миллионов рублей.

В число добросовестных плательщиков попали ТСЖ «Академический», УК «Акведук», УК «Альтаир», ТСЖ «Белинского 32», ООО УК «Вертикаль» и ряд других. В целом, в списке добросовестных УК и ТСЖ гораздо больше позиций, чем в списке неплательщиков.

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