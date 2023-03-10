Фото: правительство Якутии

В Якутии учредили ежегодную премию «Человек труда». Приказ об этом сегодня подписал глава республики Айсен Николаев. Премию будут каждый год вручать 50 труженикам Якутии.

«Согласно документу, премии в размере 300 тысяч рублей будут ежегодно вручаться гражданам, внесшим значительный трудовой вклад в социально-экономическое развитие республики. Премия учреждена в целях формирования уважительного отношения к труду и вовлечения общественности в чествование лучших тружеников республики», – сообщили в правительстве.

Отметим, что 2023 год был объявлен в Якутии годом труда. Средства на вручение премий заложат в госпрограмму «Социальная поддержка граждан». Соискатели на премию будут выдвигаться трудовыми коллективами организаций всех форм собственности.

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