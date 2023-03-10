В якутской Табаге открыли современный свиноводческий комплекс

Фото: мэрия Якутска

В Якутии сегодня открыли современный свиноводческий комплекс в селе Табага. Его развернули на базе хозяйства ИП ГКФХ Натальи Дмитриевой. Раньше фермой занималась ее мать, которая в 90-х годах создала крестьянское хозяйство по разведению свиней.

«Общая площадь объекта составляет 300 кв. метров. Здание фермы является арочным капитальным строением, отделано базальтовыми утеплителями, для вытягивания влажности оборудована вентиляция», – рассказали в мэрии Якутска.

Власти города профинансировали не только строительство комплекса. Также часть бюджета проекта пошла на затраты по содержанию маточного поголовья свиней.

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