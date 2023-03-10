В Якутии прошли реабилитацию 48 участников СВО

Фото: оперштаб Якутии

В Якутии на сегодняшний день прошли медицинскую реабилитацию 48 участников спецоперации и членов их семей. Об этом отчитался зам главврача Республиканского центра медицинской реабилитации Сергей Черкашин.

«В нашем учреждении они получают осмотр мультидисциплинарной бригады, они получают физиолечение, массаж, лечебную физкультуру, водогрязелечение. Реабилитационный потенциал очень высокий», – пояснил Черкашин.

По его словам, медпомощь для участников СВО оказывается во всех организациях, подведомственных Минздраву Якутии. Например, круглосуточные койки развернуты в Национальном центре медицины, Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины, в Абалахском отделении медицинской реабилитации в посёлке Нижний Бестях.

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