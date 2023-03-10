Жители Якутска отдали мошенникам более 800 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Якутске радиомеханик, самозанятый, пенсионерка и медработница пополнили счета мошенников на 842 177 рублей, сообщила пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

81-летней пенсионерке и 26-летнему радиомеханику позвонил через ватсап якобы сотрудник банка. Войдя к ним в доверие, аферист выманил у каждого по 300 тысяч рублей.

50-летняя работница регистрации в поликлинике и 33-летний самозанятый мужчина хотели заработать на инвестициях. В общей сложности они потеряли 242 177 рублей.

Полиция напоминает: если вам звонят неизвестные и представляются сотрудниками банка, немедленно прекратите разговор и самостоятельно перезвоните в финансовое учреждение.

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