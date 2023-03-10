В Якутии состоится Международный чемпионат по традиционному оленеводству

Фото: Мария Васильева /ЯСИА

15-19 марта в Якутии в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. пройдет Международный чемпионат по традиционному оленеводству, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Участники чемпионата будут соревноваться в традиционных состязаниях: прыжки через нарты, метание аркана, комбинированная эстафета, ловля оленей, гонки на оленьих упряжках, а также разведение костра в зимних условиях, приготовление ухи на костре и выделка камусов.

Запланированы премьерный показ фильма «Белый ангел тундры», встреча с учениками экспериментальной школы-интерната «Арктика» и поcещение Нерюнгринского музея истории освоения Южной Якутии имени Пьянова.

Также состоится конференция «Устойчивое развитие оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике», на которой Минсельхоз Якутии, ООО «А-Проперти» и кочевая родовая община коренных малочисленных народов Севера «Исток» подпишут соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, пройдет внеочередное заседание правления ассоциации «Оленеводы мира» и презентация проекта строительства этно-туристического комплекса «Уникальная Иенгра».

В рамках госпрограммы поддержки хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в ближайшие три года из федерального бюджета будет выделено по 450 миллионов рублей в год. Эти средства в том числе направят на содействие оленеводческим хозяйствам, поддержку малого и среднего бизнеса.

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