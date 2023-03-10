С 11 марта по выходным из Якутска до лыжной базы «Техтюр» будет ходить автобус

Фото: tekhtur.ru

С завтрашнего дня, 11 марта, по выходным дополнительно к регулярному маршруту №201 будут выполняться временные автобусные рейсы с автовокзала Якутска до зоопарка «Орто Дойду» с остановкой на лыжной базе «Техтюр», сообщает пресс-служба окружной администрации города.

Стоимость проезда от автовокзала до лыжной базы «Техтюр» — 106 рублей, до зоопарка «Орто Дойду» — 126 рублей. Цена указана при покупке билета у водителя. Также билеты можно приобрести на сайте и в кассе автовокзала.

Расписание автобусов можно посмотреть на картинке ниже.

Фото: мэрия Якутска

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