Житель Москвы обвиняется в незаконной добыче осетров и икры в Якутии

В Якутии перед судом предстанет браконьер из Москвы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В суд направлено уголовное дело о незаконной добыче 27 сибирских осетров, которые были обнаружены у 57-летнего уроженца Москвы, сообщают пресс-службы прокуратуры республики и МВД по Якутии.

По версии следствия, мужчина приехал на территорию Жиганского района в августе 2022 года. Зная о запрете вылова сибирского осетра и не имея разрешительных документов, он установил сети и добыл 27 сибирских осетров весом более 60 кг, а также свыше 6 кг икры.

Фото: МВД по Якутии

По словам обвиняемого, икру он хранил для личного употребления. При осмотре места происшествия, недалеко от временного жилища мужчины полицейские обнаружили пластиковые контейнеры с готовой рыбной продукцией. Причинённый ущерб составил более 5,6 миллионов рублей.

Фото: МВД по Якутии

По этому факту заведено уголовное дело по ч.1 ст.258.1 УК РФ (незаконная добыча и хранение особо ценных водных биологических ресурсов). Прокурор Жиганского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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