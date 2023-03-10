Плановые отключения света, воды и газа в Якутске на 10 марта Фото: Федор СКВОРЦОВ

В пятницу, 10 марта, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электроэнергии, воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

09.00-17.00 – ул. Неустроева 1 - 13, ул. Гастело 24 - 30, ул. Крупская 26, 28, 85/1 - 120, ул. Чернышевского 84 - 94/15, ул. Сибирская 63/1, переулок Базовый 3 - 17/17, переулок Мирный 9, ДСК Авиатор, ул. Мицкевича 45/8, ул. Бекетова 33 – 87;

09.30-12.00 - с.Маган (частично), ул. Челюскина 37;

14.00-16.30 – ул. Луговая 48 - 73, переулок Кушнаревский, ул. Автомобилистов 17/2 - 33, Сергеляхское поле, ул. Сосновая, ул. Озерная, переулок Озерный, переулок Дружный.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- холодной воды:

09.00-14.00 - мкр. Новопорт: ул. Можайского 15/5, 15/6, 15/1, 15/2;

- холодной и горячей воды:

09.00-12.00 - 46 квартал: ул. Халтурина 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 6/1, 2/1 (д/с «Василек» №19), ул. Дзержинского 31/1, 25, 33, 33/1, 25/1, ул. Лермонтова 20, 22, 22/1, 24.

УГРС ОАО Сахатранснефтегаз предупреждает об отключении газоснабжения:

08.30-12.00 – ул. Жорницкого 7/4, 7/9

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