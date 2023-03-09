Умер один из первых якутских режиссеров Геннадий Багынанов

Фото: «Сахафильм»

Ушел из жизни после тяжелой болезни один из первых режиссеров республики Геннадий Багынанов, сообщает кинокомпания «Сахафильм».

Багынанов начинал свой творческий путь сначала в «Северфильме», затем в «Сахафильме». Он начал снимать еще в 90-е годы до якутского кинобума. Его мама – актриса Саха академического театра им. П.А.Ойунского Зоя Багынанова.

Прощание с режиссером состоится 11 марта в 10:30 в траурном зале «Некрополь» в Медцентре.

Справка КП:

Геннадий Багынанов родился 1 февраля 1964 года в Москве, но жил и учился в Якутске. В 1985 году закончил театральное училище им. М.С. Щепкина.

С 1997 года начал работать в «Сахафильме», снимая документальные, научно-популярные кинофильмы. Снял короткометражные картины «Төлөрүйүү», «Биһирэм», «Түүҥҥү кыыс».

В 2004-2020 годах работал оператором в Саха академическом театре.

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