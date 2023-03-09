В Якутии из-за ухудшения погоды закрыли два автозимника

Фото: управление автодорог Якутии

В Якутии из-за погодных условий закрыли проезд по двум автозимникам. Движение для всех видов транспорта было запрещено на переездах Булус – Ситте – Батамай – Сангар и Сангар – Кальвица – Кобяй.

Отметим, что по данным УГМС, 9 марта в Жиганском и Кобяйском районах ожидаются порывы ветра до 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с, а также метель. Якутян просят воздержаться от поездок по указанным маршрутам до официального открытия автозимников, но когда оно произойдет – не уточняется.

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