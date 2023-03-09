Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 9:56

В Якутске встретили вернувшегося с СВО спасателя

Он уехал на спецоперацию добровольцем еще осенью
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Оперштаб Якутии

Фото: Оперштаб Якутии

В Якутске вчера, 8 марта, встретили спасателя, который вернулся с СВО. Начальник Верхневилюйского поисково-спасательного отряда Михаил Ан поехал на Донбасс добровольцем еще в сентябре. Там он служил в должности заместителя командира взвода.

В аэропорт Якутска Ан прилетел вместе с еще тремя бойцами. Всех их встречали родные, сотрудники спасательной службы и председатель Госкомобеспечения Дмитрий Лепчиков, который вручил, по новой традиции, якутские ножи всем участникам СВО.

Отметим, что в спецоперации продолжил участвовать старший сын Михаила Ана.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.