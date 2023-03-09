Фальсифицированное сливочное масло поставлено в Якутию и в еще два региона Дальнего Востока

Фото: Михаил КОВАЛЕВ

В три региона Дальнего Востока поставили фальсифицированную продукцию. В конце февраля это выявила система «Меркурий», сообщает Управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия).

Установлено, что в адрес ООО «Гермес» в Амурской области доставили масло Крестьянское жирностью 72,5 % (фасованное по 200 гр.) общим объемом 1 т 644 кг и масло Традиционное жирностью 82,5 % (фасованное по 180 гр.) общим объемом 561,6 кг., производителем которых являлось ООО «Сливочная Страна» (Московская область).

Не подозревая о сомнительном качестве продукции, ООО «Гермес» поставило его небольшие партии в социальные учреждения Амурской области, Якутия и Хабаровского края.

Анализ ФГИС «Меркурий» показал, что сырье, использованное для производства сливочного масла, было введено с нарушением прослеживаемости. Эти факты свидетельствуют о фальсификации продукции на этапе ее изготовления, что является нарушением законодательства РФ.

Эта информация доведена до сведения ООО «Гермес» и социальных учреждений-получателей. В начале марта о выявленном нарушении сообщено в Управление государственного заказа Амурской области, правительство Приамурья и в территориальные управления Россельхознадзора.

По информации социальных учреждений, получивших фальсифицированную продукцию, производитель «Сливочная Страна» поставлен на контроль, и его продукция будет подвергаться дополнительным проверкам и исследованиям.

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