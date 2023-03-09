Дорожники Якутии открыли новый строительный сезон

Фото: Управление автодорог Якутии

В марте стартовал очередной дорожно-строительный сезон в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», информирует Управление автодорог Якутии.

Начались работы по перевозке и дроблению инертных материалов.

– Всего в дорожно-строительный сезон 2023 года планируется обеспечить ввод порядка 245 км автодорог регионального и межмуниципального значения, а также привести в нормативное состояние свыше 540 пог.м искусственных сооружений. В настоящее время заключены контракты по 30 объектам на 190 км, или 78 % от плана. По оставшимся 8 объектам региональных автодорог контрактация будет завершена в апреле, – говорится в сообщении..

В границах города Якутска продолжатся работы на участках региональных автомобильных дорог «Нам» и «Умнас». В этом году стартует капитальный ремонт транзитного участка автодороги «Умнас» в Олекминске. После реконструкции будут сданы в эксплуатацию мосты через реки Нюя в Ленском районе, Менкюле и Томпорук в Томпонском районе.

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