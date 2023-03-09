Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 10 марта

Фото: читатель KP.RU

Днем 10 марта в Якутске температура воздуха составит до -7 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Ночью -23-25°, днем -7-9°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -13 градусов, ветер северный 1 м/с.

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