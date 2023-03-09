Пожарные спасли жилой дом в Якутске

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

В Якутске загорелся частный гараж по улице Автострада 50 лет октября. Огонь перекинулся на жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В четверг, 9 марта, полвосьмого утра к месту происшествия прибыли пожарные. Строение уже горело открытым огнем, который успел перекинуться на окно стоящего рядом 3-этажного дома.

Пожарные не дали пламени разрушить жилое строение. Гараж и стоявший внутри автомобиль полностью сгорел. Общая площадь пожара составила 56,5 кв.м.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

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