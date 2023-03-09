Офтальмологи Якутии провели в ДНР 258 операций за четыре дня

Фото: Иван Луцкан

Хирурги-офтальмологи из Якутии в Мариуполе провели за четыре дня рекордное количество операций по замене хрусталика при катаракте — 258, сообщила пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева.

«Хирурги просто не выходили из операционной, принимали до последнего пациента. Каждый хирург-офтальмолог делал более 25 операций в сутки. Это самоотверженный труд <…> Люди со слезами на глазах благодарили за то, что прозрели. И благодарность жителей — стимул их работы», — приводятся слова министра.

Это уже третий приезд врачей Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в Донецкую народную республику.

В свой первый приезд офмтальмологи лечили пациентов в городе Кировском. Однако специально на прием к якутским докторам приезжали и жители других городов.

Кроме офтальмологов, бригады врачей-волонтеров из Якутии работают в военных госпиталях Ростова, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, а также Дальневосточного федерального округа. Всего с начала специальной военной операции было направлено шесть бригад врачей-волонтеров. В данное время к отправке в военные госпитали готовятся новые бригады врачей для работы как в западных регионах страны, так и на Дальнем Востоке.

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