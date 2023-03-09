Размер банковских вкладов якутян достиг 158 миллиардов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

К началу 2023 года на банковских счетах и вкладах якутян хранилось 158 млрд рублей. За прошлый год объем накоплений вырос на 10%, сообщает пресс-служба отделения Национального банка России по Якутии.

Жители самого крупного региона России предпочитают хранить деньги в рублях, доля таких счетов составляет 97%, на них сосредоточено 153 миллиардов рублей. Отмечается, что в данную статистику не включены эскроу-счета.

– В конце февраля прошлого года наблюдалось снижение объемов банковских накоплений якутян. Однако после повышения Банком России ключевой ставки до 20% доходность вкладов в коммерческих банках увеличилась, и люди стали возвращать деньги на счета, — рассказал управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Антон Коноплев.

Банковские вклады – это распространенный способ хранения сбережений в республике, так как деньги застрахованы государством, а доход от получения процентов гарантирован.

На 8% вырос за год совокупный объем депозитов юридических и физических лиц в банках республики. Этот показатель достиг 204 миллиардов рублей. Доля вкладов населения в нем составила 77%, депозитов юридических лиц — 14%, индивидуальных предпринимателей — 9%.

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