В пожаре в Хандыге погиб 36-летний мужчина

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Ранним утром 9 марта в поселке Хандыга Томпонского района загорелось металлическое строение, есть погибший, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Информация о возгорании по улице Олимпийская поступила в пожарно-спасательную службу в 05:13 часов утра. Через 7 минут к месту вызова прибыли пожарные. К тому моменту строение горело открытым огнем.

Строение было повреждено по всей площади 12,5 кв.м. В результате воздействия опасных факторов пожара погиб мужчина 1987 года рождения.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники Республиканской пожарной охраны.

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